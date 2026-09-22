Opere concluse e procedimenti sbloccati, ma anche dossier strategici ancora aperti. Il sindaco Fabio Lai si promuove, e traccia il bilancio dei primi cento giorni della nuova consiliatura e indica le priorità dei prossimi mesi. «Sono più che soddisfatto – dichiara Lai – prima ancora che per i risultati, per il modo in cui il gruppo di maggioranza è entrato pienamente nella mentalità richiesta da questo secondo mandato».

Tra gli obiettivi indicati in campagna elettorale c’era la chiusura, entro i primi cento giorni, di almeno tre opere già avviate. Sono state completate la struttura sportiva della Faravelli, che resterà nella disponibilità del Comune fino al 2043 grazie alla convenzione con il ministero della Difesa, la prima oasi felina e la riqualificazione del lungomare dell’ex ospedale militare, con pista ciclopedonale, alberature e nuovi arredi. L’inaugurazione di quest’ultimo intervento è stata rinviata per l’emergenza che ha interessato l’isola di Santa Maria.

Due, però, sono i procedimenti sui quali Lai insiste maggiormente: il “Dopo di noi”, arrivato alla conclusione dell’iter amministrativo con lavori previsti dalla fine di settembre, e il Museo Lamboglia, per il quale è stato completato il procedimento e affidato l’intervento alla ditta incaricata. Il sindaco promuove anche i nuovi ingressi in maggioranza: «Si sono perfettamente amalgamati nella squadra, stanno studiando e sono già particolarmente avanti nella conoscenza dei procedimenti amministrativi». E aggiunge che il loro contributo di idee rappresenta «un valore aggiunto». Riconoscimento anche agli uffici comunali: «Meritano davvero il mio elogio pubblico, sono stati eccezionali».

Restano però sul tavolo questioni attese da tempo e che necessitano soluzioni: il Piano Regolatore della Portualità, il Travel Lift, il rifacimenti di via Garibaldi e piazza Umberto I, la carenza estiva dei parcheggi; e perché no, il calo demografico, l’indebolimento economico del paese, la carenza di vigili urbani.

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