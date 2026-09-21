È una persona nota alle forze dell’ordine per un precedente specifico, l’uomo che sabato sera è stato immortalato dalle telecamere mentre lancia sassi contro la facciata dell’edificio comunale di via Garibaldi, a Olbia, e poi imbratta i muri con lo spray. Un raid identico a quella della sera dell’11 settembre scorso e ora la condotta dell’uomo di 37 anni, olbiese, preoccupa magistrati e autorità di pubblica sicurezza. Le indagini, lampo, sono state condotte dal personale della Polizia locale di Olbia. L’uomo, poco prima delle 20 di sabato, quando il centro della città gallurese brulica di gente, è arrivato davanti all’edificio di via Garibaldi e ha iniziato il tiro al bersaglio. Il personale della Polizia locale non ha rilevato responsabilità di altre persone, le immagini sono chiare, un solo soggetto è protagonista del blitz contro la sede comunale.

L’amministrazione guidata da Settimo Nizzi ha istituito il Nucleo operativo sicurezza urbana, reparto speciale della Polizia locale per rafforzare controlli e interventi. Con l’intento di “rispondere alle legittime istanze di sicurezza sollevate dalla cittadinanza”, si legge nella delibera approvata ieri in Giunta, il Nosu sarà composto da una decina di agenti che vigileranno nei quartieri sorvegliati speciali, da San Simplicio al centro storico, compreso il lungomare, “soggetti a degrado e microcriminalità”.

Il Nucleo sta già operando e ha denunciato un cittadino irakeno accusato di avere sottratto il portafoglio a un automobilista nei pressi del Parco Fausto Noce. La persona identificata e segnalata ai pm era appena uscita dal carcere di Bancali.

© Riproduzione riservata