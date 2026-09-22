Un incidente mortale si è verificato questa mattina all’ingresso di Olbia nei pressi della zona industriale. Coinvolti un furgone e un autoarticolato.

Nell’impatto ha perso la vita l’autista del furgone. Si tratta di Roberto Serra, 61 anni di Olbia.

Per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi sono entrati violentemente in collisione. L'impatto è stato particolarmente grave per la cabina del furgone che ha riportato ingenti danni rimanendo incastrata contro il fianco del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere contorte del furgone per estrarre il conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Nonostante i soccorsi e il disperato tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'ausilio dell’elisoccorso, per Serra purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Presenti sul luogo del sinistro anche carabinieri e polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per la gestione della viabilità che ha subito forti rallentamenti e chiusure per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati.

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