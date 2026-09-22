Rinnovati, come da statuto, i vertici del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo. Massimo Canu, al secondo mandato, è il nuovo presidente. L’Assemblea Consortile, la cui composizione vede, ora, Rita Deretta, sindaca di San Teodoro, nel ruolo di vicepresidente e Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo (presidente uscente) consigliere, l’ha eletto all’unanimità. Il nuovo organo di governo, sempre nel segno della collaborazione tra i Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo, si è insediato venerdì 18 settembre. Definita anche la composizione del Consiglio di Amministrazione, che sarà presieduto dallo stesso Canu. Ne fanno parte Barbara Spiga, in rappresentanza del Comune di San Teodoro, e Giuseppe Maludrottu, rappresentante del Comune di Loiri Porto San Paolo. “Nel ringraziare il sindaco Settimo Nizzi per la fiducia rinnovata nel rappresentare il Comune di Olbia presso l’Area Marina Protetta, accetto l’incarico di presidente con grande entusiasmo e responsabilità - ha dichiarato Canu, sottolineando il senso di responsabilità e la volontà di proseguire il percorso già avviato”. Tra le priorità indicate dal nuovo presidente c’è la prosecuzione delle attività di tutela e, allo stesso tempo, la valorizzazione del territorio attraverso il confronto e la collaborazione con le istituzioni, gli operatori economici e la comunità locale. “Sarà un grande piacere proseguire il lavoro di tutela e sviluppo dell’AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo, vera perla del Mediterraneo, in sinergia con le istituzioni preposte, gli operatori del settore e la popolazione - ha aggiunto Canu -. Un’impostazione che lega strettamente la conservazione dell’ambiente marino allo sviluppo del territorio, anche nel nostro caso, la salvaguardia della natura crea benessere e ricchezza".

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