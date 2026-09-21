Ha un record mondiale, è l’imbarcazione privata che ha raggiunto il punto più a Sud del pianeta, l’Arctic P sta solcando da giorni il mare della Costa Smeralda con la sua storia avventurosa e unica. Davanti all’Hotel Pitrizza si è materializzato il rimorchiatore oceanico rompighiaccio trasformato, nel 2020, in un lussuoso yacht.

L’Arctic P è un veterano dell’Antartide ed è entrato nel Guinness World Record per la posizione mai raggiunta da un’imbarcazione: 677 miglia nautiche dal Polo Sud. Successivamente altre navi hanno fatto meglio, tra le quali la rompighiaccio italiana “Laura Bassi” (38° Spedizione italiana del Programma nazionale di ricerche in Antartide), ma l’Arctic P conserva il record come imbarcazione di un privato.

Il rimorchiatore oceanico, completamente trasformato con un allestimento di lusso nel 2020, appartiene alla miliardaria ed esploratrice australiana Gretel Packer. Ha un autonomia di circa 17mila miglia nautiche e a bordo ci sono beach club, palestra, cinema, giochi acquatici. Sono a disposizione dei passeggeri un tender Endeavour e un tender Donzi, un tender Riva di 10 metri, moto d’ acqua, kayak e attrezzatura per immersioni subacquee. Arctic P conserva le caratteristiche dei rompighiaccio, a bordo si sente distintamente il rumore dei due motori diesel Deutz. Ha visto l’Antartide, l’Alaska e la Polinesia francese, ha attraversato il Canale di Panama e il Pacifico. Quasi 88 metri di lunghezza, è una nave per le grandi sfide. Per chi fosse interessato, lo yacht può essere noleggiato per un somma prossima al mezzo milione di euro alla settimana.

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