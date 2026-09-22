Dal 25 settembre all’11 ottobre Porto Cervo ospiterà le Longevity Weeks Costa Smeralda 2026, con sport, prevenzione, incontri con medici e specialisti e appuntamenti dedicati agli stili di vita. La manifestazione è promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding.

Il calendario partirà dallo sport. Dal 25 al 27 settembre sono previsti i tornei di padel e tennis, prime competizioni della manifestazione, con il coinvolgimento di atleti, appassionati e famiglie. Già sabato 26 settembre entrerà però nel vivo anche la parte scientifica. Dalle 9:30, al Conference Center di Porto Cervo, si terranno i Medical Talks, giornata dedicata alla medicina della longevità sotto la direzione scientifica del professor Antonio Desogus, medico chirurgo specializzato in Chirurgia generale, toracica e vascolare. Al centro del confronto ci saranno alcune delle questioni poste dall’allungamento dell’aspettativa di vita. Si parlerà del rapporto tra microbiota e longevità, della dieta mediterranea nella prevenzione, delle malattie cardiovascolari e del contributo della chirurgia vascolare a un invecchiamento in salute. Il programma comprende inoltre geroscienza, reumatologia, medicina estetica rigenerativa e podologia.

Dal 5 al 10 ottobre spazio invece alle Giornate della Prevenzione, con visite specialistiche e screening gratuiti nei Servizi Medici Costa Smeralda.

Gli appuntamenti proseguiranno fino all’11 ottobre, tra attività sportive, discipline olistiche e incontri su ricerca, biotecnologie, alimentazione e relazioni. Un programma che affronta dunque la longevità non soltanto come questione medica, ma come risultato di prevenzione, abitudini quotidiane e qualità della vita.

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