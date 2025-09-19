A 3 mesi dall’insediamento, la nuova amministrazione di Luras, guidata dal sindaco, Leonardo Lutzoni, mettendo mano al programma elettorale, inizia porre le basi per quella che dovrà essere la Comunità Energetica Rinnovabile (CER). E per questo ha fissato, per giovedì 25 settembre alle 18:00, presso la sala convegni di Via della Scuola, un incontro pubblico-informativo dedicato, appunto, alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un nuovo modello, scrive l’Amministrazione comunale, «di produzione e condivisione dell’energia che permette a cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni di collaborare per un utilizzo più sostenibile ed efficiente delle risorse energetiche. Durante la serata verranno illustrate le principali caratteristiche delle CER, i vantaggi per chi aderisce come produttore o come consumatore, nonché le opportunità che queste realtà offrono in termini di risparmio economico, innovazione e sviluppo del territorio».

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e sarà un’occasione per informarsi, porre domande e conoscere meglio quest’opportunità per il futuro energetico della comunità lurisinca.

Il sindaco Leonardo Lutzoni è il direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara Capo Cavallo (Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro) mentre in precedenza ha svolto lo stesso ruolo per l’Area d’apo Testa-Punta Falcone, a Santa Teresa Gallura.

