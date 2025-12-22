Incidente stradale nella notte a Santa Teresa Gallura, in località Ruoni. Intorno all’una, una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta lungo la statale 133 bis per un’auto che – per cause ancora in corso di accertamento – si è ribaltata sulla carreggiata.

Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario, quindi elitrasportato da Areus. Non ci sono altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118.

