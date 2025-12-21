La magia del Natale arriva anche a Baja Sardinia; domani, lunedì 22 dicembre, la rassegna “Magie di Natale nei borghi” fa tappa nella piazzetta del Ventaglio, trasformando Baja Sardinia in un piccolo villaggio delle feste dedicato soprattutto ai più piccoli.

Dalle 15.30 alle 18.30, il Comitato giovanile Battistoni anima il pomeriggio con giochi, musica, zucchero filato e degustazioni, tra sorrisi, colori e l’immancabile presenza di Babbo Natale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Porto Cervo, a conferma del lavoro di rete che caratterizza l’intero cartellone. Il calendario di “Magie di Natale” ha preso il via già dai primi giorni di dicembre ad Arzachena, con l’accensione dell’albero in piazza Risorgimento, per poi estendersi progressivamente ai borghi del territorio fino al 23 dicembre. Un programma diffuso, pensato per valorizzare ogni frazione e non solo il centro storico.

«È un calendario eterogeneo, studiato per toccare tutto il territorio comunale», spiega l’assessora al Turismo e Commercio Claudia Giagoni. «È nato a più mani, insieme alle associazioni e a chi durante l’anno lavora per rendere vivi i nostri borghi».

Grande attenzione è riservata ai bambini e alle famiglie, veri protagonisti delle festività. «Il Natale è soprattutto il loro momento di magia – sottolinea l’assessora – ma è anche un’occasione di incontro e convivialità per tutta la comunità».

Con eventi distribuiti e un clima di festa condiviso, Arzachena conferma così la scelta di un Natale che unisce, coinvolge e porta luce in ogni angolo del territorio. Il programma prosegue il 23 dicembre a Monticanaglia, in piazza dalle 15 alle 20, con Natale nei borghi: intrattenimento per bambini, musica e degustazioni. In serata, ad Arzachena, ancora Magie di Natale con spettacoli, giochi, degustazioni e il concerto gospel Moving on Christmas. Dopo la sospensione natalizia si riprende il 27 dicembre Porto Cervo con il concerto dei Ricchi e Poveri e successivi altri appuntamenti fino al grande concerto di Achille Lauro, la notte di San Silvestro.

