Un nuovo spazio urbano, frutto di una donazione privata e di un articolato percorso amministrativo, è stato messo a disposizione della comunità di Sant’Antonio di Gallura. E' Piazza Tonino Sanna, inaugurata nei giorni scorsi, destinata a diventare un luogo di aggregazione e memoria collettiva.

«Questa piazza nasce da un ‘foglio bianco’ e da un lungo percorso iniziato nel 2018, anno in cui la signora Lucia Sanna donò il lembo di terra su cui oggi sorge questo spazio dedicato alla memoria del fratello Tonino», ha spiegato l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Duilio Viti. L’intervento riguarda un’area di circa 400 metri quadrati, articolata su due livelli, e rappresenta un progetto maturato nel tempo, non privo di difficoltà.

«Un’opera nella quale, all’epoca, non molti credevano; invece ci abbiamo creduto. Abbiamo lavorato con determinazione, reperito le risorse, progettato, costruito e oggi, finalmente, inaugurato», ha sottolineato l’Amministrazione. «Siamo profondamente fieri di questo risultato e felici di aver donato alla cittadinanza un nuovo luogo d’incontro».

La partecipazione dei residenti del rione Vena Longa e di numerosi altri cittadini ha evidenziato il valore sociale dell’intervento, confermando il ruolo delle opere pubbliche come elementi di coesione e sviluppo per i centri minori. «Così i nostri borghi diventano più belli e vivono nel tempo!», è stato detto nel corso della cerimonia. La giornata è stata anche occasione per la presentazione del cortometraggio Sant’Antonio di Gallura – Il filo della storia, già disponibile su YouTube e sulle piattaforme social del Comune, che ripercorre, attraverso le immagini, alcuni passaggi significativi della storia locale.

L’inaugurazione si è inoltre arricchita con l’intervento musicale dell’artista Maria Giovanna Cherchi, protagonista di un concerto nell’aula consiliare, alla presenza di un pubblico numeroso.

