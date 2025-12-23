Luras ha da poco vissuto un momento intenso e partecipato con la “Festa dei Debuttanti” dei diciottenni della classe 2007, una tradizione di ingresso in società, che celebra il passaggio simbolico all’età adulta, evento probabilmente senza eguali in Sardegna.

La chiesa gremita e la sala convegni stracolma di pubblico hanno accolto ragazzi e ragazze protagonisti di una serata che ha testimoniato, ancora una volta, il senso di comunità che caratterizza il paese. I giovani Debuttanti, preparatisi con impegno per mesi, hanno vissuto la loro festa con entusiasmo.

Tra i momenti più intensi, il valzer con i genitori: le ragazze accompagnate dai padri e i ragazzi dalle madri, in un’atmosfera carica di commozione e orgoglio, capace di raccontare il passaggio simbolico all’età adulta. «La serata ha saputo alternare momenti emozionanti a momenti di grande ilarità, come lo sketch in dialetto lurese che ha strappato risate a crepapelle e applausi scroscianti, dimostrando come i nostri giovani sappiano valorizzare le radici linguistiche e culturali del territorio», ha commentato l’Amministrazione comunale. Non è mancato il ricordo, carico di commozione, di Marisa Careddu, storica ex sindaca di Luras, scomparsa prematuramente pochi mesi fa, «alla quale va riconosciuto il merito di aver istituito questa festa e di averla portata avanti con dedizione negli anni. Il suo impegno e la sua visione hanno lasciato un'eredità preziosa alla nostra comunità, che continua a vivere e a trasmettere alle nuove generazioni», ha scritto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Pitzoi.

