È stata siglata oggi la convenzione tra il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e l’Associazione Arcobaleno ODV, che dà ufficialmente avvio al progetto dei: “Ragazzi dal Pollice Verde”, un’iniziativa di alto valore ambientale e sociale che coinvolge giovani adulti con disabilità nella cura di un orto nel Centro di Educazione Ambientale del Parco, sull’isola di Caprera.

Il progetto - già avviato per la prima volta dal Parco Nazionale nel 2020 e proseguito per diverse annualità - prevede il coinvolgimento di cinque ragazzi tra i 19 e i 45 anni, tutti residenti nel Comune di La Maddalena, con disabilità nello spettro autistico e altre tipologie, che hanno concluso il percorso di istruzione obbligatoria. I partecipanti saranno impegnati in attività settimanali strutturate di gestione di un orto e di manutenzione degli spazi verdi, affiancati da educatori professionali di cooperative che operano sul territorio, un volontario esperto, una pedagogista con funzione di coordinamento e, se necessario, da uno psicologo psicoterapeuta. Sono inoltre previste esperienze di mercatini solidali, che consentiranno ai ragazzi di confrontarsi con il pubblico, raccontare il proprio lavoro e rafforzare ulteriormente competenze relazionali e di autonomia, anche nella gestione consapevole del rimborso economico riconosciuto per l’attività svolta.

«Con questa convenzione, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e l’Associazione Arcobaleno ODV rafforzano una collaborazione virtuosa tra Ente Pubblico e terzo settore – afferma la presidente dell’Ente Parco, Rosanna Giudice - dando vita a un percorso pilota di inclusione sociale connessa all’ambiente, capace di generare nuove sinergie, buone pratiche e opportunità per il territorio».

