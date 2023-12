Confermata (con una forte riduzione delle pene inflitte) l’esistenza di una organizzazione internazionale (con quartier generale in Gallura) che favoriva e sosteneva l’immigrazione clandestina. Esclusa però l’ipotesi del radicamento di un gruppo jihadista: è questo il senso della sentenza della Corte d’Assise di Appello di Sassari, che chiude il caso della cosiddetta “cellula sarda di Al Qaeda”.

LA VICENDA – Nel 2015, nella città gallurese, vennero arrestate una decina di persone con l’accusa di avere organizzato sanguinosi attentati in Pakistan (strage al mercato di Peshawar nel 2009) e di volere colpire la Santa Sede.

La sentenza di secondo grado elimina queste ipotesi e conferma, invece, con una riduzione delle pene, il reato di immigrazione clandestina.

Sono stati assolti per prescrizione, Ghani Sher e Khan Siyar.

Sultan Khan, commerciante pachistano con interessi a Olbiae in Pachistan, presunto leader del gruppo, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere (in primo grado erano stati dieci), quattro anni per Imiatas Khan, pachistano, cugino di Sultan Khan, e per l’afgano Ul Hak Zaher (in primo grado otto anni di cella per entrambi).

Le difese (Carlo Corbucci, Franco Villa e Fulvio Vitali) hanno ottenuto anche la revoca del decreto di espulsione dall’Italia. Per le posizioni minori la sentenza di primo grado è stata confermata.

