Tra le strutture ospedaliere che in tutta Italia accenderanno le 'Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza', anche quelle del nord Sardegna.

Iniziativa nazionale promossa dalle reti #digiunoGaza e Sanitari per Gaza, al flash mob pacifico per illuminare il buio di Gaza e commemorare i 1.677 sanitari palestinesi uccisi dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023 a oggi, hanno aderito gli ospedali Santissima Annunziata di Sassari, Giovanni Paolo II di Olbia, A. Segni di Ozieri, Paolo Dettori di Tempio e Ospedale civile di Alghero.

Appuntamento domani alle 21 con torce, lampade e fiaccole, la manifestazione sarà aperta dalla lettura di un testo, uguale per tutti gli ospedali, con le motivazioni del più grande flash mob (nel nord Sardegna oltre ottocento adesioni) realizzato negli ultimi due anni e della lista, letta a staffetta tra le Regioni, dei nomi dei sanitari uccisi.

