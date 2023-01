Non si fermano, a Oschiri, gli eventi del Natale 2022 promossi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Carta in collaborazione con le associazioni locali.

Domani alle 17, presso la Fondazione Giovanna Sanna, in Piazza Monsignor Bua, si terrà l’evento “Aspettando la befana…” organizzato dall’Associazione Stefania Demuro - Comitato per i Festeggiamenti per la festa patronale Santa Lucia e San Demetrio. Saranno tante sorprese per i bambini e ottimi panini di salsiccia oschirese, per grandi e piccini, presso lo stand del comitato.

Venerdì 6 gennaio alle 17:30, nella chiesa parrocchiale, ci sarà la Santa Messa cantata, “Cantamus sos tres Res”, con la partecipazione degli organizzatori ”I cantori di Oschiri”, del Coro della Confraternita di Monti San Gavino Martire, del Tenore di Bitti “Mialinu Pira”. Subito dopo, nella sala Polivalente del Museo Civico, è prevista un’iniziativa in ricordo di Giorgio Pala alla quale parteciperà il prof. Franco Laner dell’Università di Venezia. Organizza il coro “I cantori di Oschiri”.

Sabato 7 gennaio, il Teatro Comunale ospiterà il saggio di danza della Ballet School Oschiri, organizzato dall’Associazione Piccolo Grande Coro Oschirese. La serata sarà presentata dalla cantante Carla Denule.

© Riproduzione riservata