Nuovo appuntamento domani, 31 luglio, nella suggestiva cornice del Nuraghe Albucciu, con la rappresentazione dal titolo: In “Anche tu?”, con la quale Nicolò Columbano e Silvano Vargiu, per la regia di Nicoló Columbano, ci portano indietro nel tempo nel cuore pulsante di una notte eterna, in cui Bruto e Cassio si confrontano davanti al corpo morto di Cesare.

«E se Bruto non avesse consegnato il corpo a Marco Antonio per l’orazione funebre? Da questa deviazione allo spartito drammaturgia originario nasce l’azione scenica», scrivono gli organizzatori.

Nella notte di veglia, prosegue il testo, «Bruto e Cassio che si affrontano in un dialogo che si fa lotta, incubo, confessione, rito, ricordo, condanna sul senso di colpa, sulla libertà, sull’essere figli, sul senso della Storia. In attesa dell’alba. Di un nuovo giorno. O di un’altra notte». Una rappresentazione «che scava nell’ossessione umana per il dominio, nella paura di scegliere, nel prezzo da pagare per la libertà». L’evento, prodotto da Deamater, rientra nel programma ufficiale degli Eventi 2025 del Comune di Arzachena.

Appuntamento domani, dunque, giovedì 31 luglio, h.21:30, Nuraghe Albucciu-Arzachena. Con l’acquisto del biglietto è inclusa la visita al Nuraghe, con audioguida, dalle 18:00 alle 20:00.

