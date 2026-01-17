L’ex Bocciodromo di Calangianus si prepara a voltare pagina e a tornare al centro della vita sociale del paese. Sono ufficialmente partite le procedure di gara per il primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura, un intervento atteso da tempo e fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Albieri. Il primo step dell’opera prevede un investimento di 300 mila euro, destinato alla riqualificazione di uno stabile rimasto inutilizzato per anni e che sarà trasformato in uno spazio moderno e funzionale, pensato per ospitare attività culturali, sociali e associative.

L’obiettivo è restituire ai cittadini un luogo aperto, accessibile e capace di rispondere alle diverse esigenze della comunità. Il progetto, però, non si fermerà a questa prima fase. Grazie alla partecipazione a un bando regionale, il Comune ha ottenuto ulteriori 300mila euro, portando il finanziamento complessivo a 600mila euro.

Le risorse aggiuntive consentiranno di completare l’intervento in ogni sua parte e di realizzare importanti opere di efficientamento energetico, rendendo la struttura più sostenibile dal punto di vista ambientale e meno onerosa sotto il profilo dei costi di gestione. «Restituiamo alla nostra comunità un essenziale luogo di aggregazione e manteniamo un impegno preso che ora diventa realtà», ha dichiarato il sindaco Albieri.

