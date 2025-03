A Calangianus torna la Fiera delle eccellenze enogastronomiche della Sardegna. La terza edizione di R.E.T.E (Ricerca Eccellenze Territoriali Enogastronomiche) si svolgerà sabato 22 e domenica 23 nel Padiglione Fieristico Expo con un ricco menù di workshop tematici, dimostrazioni e degustazioni.

Dopo gli ottimi risultati dell’edizione passata, con oltre 3000 presenze e 40 aziende partecipanti, l’evento organizzato dall’associazione Behind the Drink, con il patrocinio del Comune di Calangianus, il contributo della ProLoco di Calangianus e di sponsors privati, presenta anche alcune importanti novità: lunedì 24 marzo la giornata dedicata agli appuntamenti B2B - aperta al solo personale del settore, nella quale le aziende potranno incontrarsi per dialogare e proporre partnership e collaborazioni - e l'app studiata appositamente per l'evento. Grazie a questo sistema i visitatori avranno a propria disposizione la mappa degli stand, le info sugli espositori e un sistema per valutarli, il programma dell’evento e la possibilità di iscriversi alle masterclass. L’applicazione sostituirà la tessera per il cashless, una scelta ecologica per rendere la fiera ancor più sostenibile.

«La Fiera - puntualizzano gli organizzatori - si contraddistingue per essere l’unico evento in Gallura interamente dedicato alla filiera della produzione enogastronomica ed artigianale, per offrire la possibilità ai visitatori non solo di degustare ma anche di acquistare direttamente dal produttore». R.E.TE. prenderà avvio con il convegno tematico dedicato ad approfondire gli sviluppi contemporanei della produttività locale, previsto nell’aula consiliare del Comune. «Pensiamo che il 2025 sarà un ulteriore anno di sviluppo e crescita perla fiera - dichiara Emanuele Biancu, project manager dell’evento –. Di anno in anno perfezioniamo e innoviamo l’evento. L'obiettivo principale è sempre quello di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio e creare una rete tra produttori, rivenditori, personale, Horeca e distributori ma anche tra enti privati e pubblici».

Piero Loriga e Lorenzo Manconi, ideatori dell’evento, sottolineano come «nei primi due anni, nella tre giorni, sia stato possibile creare un momento concreto per piccoli e medi produttori aiutandoli a sviluppare canali stimolanti di vendita e di partnership».

La terza edizione di R.E.T.E. vede, inoltre, l’importante collaborazione con il GAL Alta Gallura, che avrà una serie di postazioni dedicate per far conoscere i suoi progetti di valorizzazione del territorio e presentare le aziende da esso sostenute. Radio Sintony sarà partner ufficiale.

