Un uomo di 30 anni è stato denunciato dal personale del Commissariato di Tempio per un episodio avvenuto durante il fine settimana nella cittadina gallurese.

Stando a quanto segnalato alla Procura, la persona fermata dagli agenti nella zona del quartiere Pastini aveva con se una accetta.

L’uomo avrebbe attraversato il centro storico di Tempio impugnando la scure e sarebbe stato notato da diverse persone che hanno lanciato l’allarme.

Il personale della Polizia di Stato sta conducendo le indagini sull’accaduto. Stando a indiscrezioni la persona denunciata stava cercando un conoscente con il quale avrebbe avuto una discussione, ricostruzione dei fatti che deve essere ancora provata.

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