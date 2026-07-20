Porto Rotondo, eletto il presidente del Consorzio: è Luca TommasiniVince la linea della continuità dell'ex presidente, Leonardo Salvemini, che ha ricoperto l'incarico per nove anni
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Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Porto Rotondo, eletto l'11 luglio scorso, questa mattina ha nominato il vertice della governance: presidente Luca Tommasini e vice presidente Ivan Fenzi.
Vince la linea della continuità dell'ex presidente, Leonardo Salvemini, che ha ricoperto l'incarico per nove anni. Sfuma, invece, il sogno della famiglia dei fondatori del borgo che puntavano alla presidenza del Consorzio da loro costituito nel 1969: schierati l'ultimo della generazione di Dona dalle Rose, il ventunenne Edoardo, e il fondatore di Luxe Capital Americas, Rafael Torres Sanchez, i portabandiera della famiglia dei conti veneziani siedono comunque tra banchi del CdA, che guiderà il borgo per tre anni. Luca Tommasini, consorziato di lungo corso e commercialista di Bologna, entra per la prima volta nel CdA del Consorzio di Porto Rotondo mentre Ivan Fenzi, imprenditore di Olbia, ha già ricoperto il ruolo di consigliere nei precedenti mandati.