Il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente e del Territorio di Arzachena torna a denunciare «episodi quotidiani di abbandono incontrollato, mancata raccolta e degrado diffuso», intervenendo ancora una volta sulla situazione dei rifiuti e degli abbandoni nel territorio comunale di Arzachena.

Per ottenere informazioni chiare e verificabili, il Comitato ha chiesto un incontro alla Polizia Locale, con l’obiettivo di conoscere la strategia adottata dal Comune per «identificare i responsabili degli abbandoni; sanzionare le violazioni in modo efficace e trasparente; disporre di dati certi sulle sanzioni effettivamente comminate; comprendere la strategia operativa e il piano d’azione predisposto dall’Amministrazione». Viene inoltre ribadita la necessità di attivare immediatamente le telecamere, potenziare i controlli e «garantire un servizio di raccolta efficiente e continuativo, soprattutto nel periodo estivo».

Enza Gala e Livio Parchitelli, a nome del Comitato, ricordano inoltre che nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato l’aumento della TARI: «il Comitato ha espresso ferma contrarietà. Le dichiarazioni dell’Assessore all’Ambiente, che ha invitato alla “pazienza”, e del Sindaco, che ha sottolineato comunque la presenza di numerosi turisti sul territorio, non modificano la realtà dei fatti». Il Comitato domanda che alle segnalazioni seguano interventi concreti e tempestivi.

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