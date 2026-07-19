La Maddalena, barca in fiamme a Cala CamiciottoSul posto i vigili del fuoco che hanno impedito la propagazione dell’incendio ad altri natanti ormeggiati
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Allarme a La Maddalena, per un incendio che ha coinvolto un’imbarcazione ormeggiata a Cala Camiciotto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero estendersi agli altri natanti.
Non si segnalano feriti, mentre ingenti sono i danni riportati dalla barca. In fase di accertamento le cause che hanno innescato il rogo. Sul posto anche una motovedetta della Guardia Costiera che ha collaborato alle operazioni di spegnimento.
(Unioneonline)