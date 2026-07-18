Oggi, sabato 18 luglio alle 21.30, sul Sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena, tra Cala Gavetta e Piazza Garibaldi, l’Andrea Lucchi Ensemble porterà in scena il concerto finale della Masterclass di tromba, del Festival internazionale Contrasti, che ha coinvolto, nell’isola, per una settimana, alcuni tra i più abili professionisti provenienti da tutta Italia.

Le note della tromba di Andrea Lucchi risuoneranno in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico della Maddalena, con le grandi colonne sonore del cinema e i brani più raffinati del jazz.

Sarà un'importante occasione di alta formazione per giovani trombettisti provenienti da diverse realtà musicali. La masterclass ha preso il via il 13 luglio e ha permesso ai partecipanti di approfondire gli aspetti fondamentali della tecnica trombettistica sotto la guida di Lucchi, uno dei più autorevoli strumentisti di settore a livello internazionale, molto amato in Gallura e in particolare alla Maddalena.

Prima Tromba solista dell'orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma, Andrea Lucchi, nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre europee ed è stato diretto da maestri del livello di Antonio Pappano, Riccardo Muti, Kurt Masur, Lorin Maazel e Valery Gergiev, affermandosi anche come docente di riferimento nel panorama dell'alta formazione musicale. L’ingresso è libero.

L'appuntamento è inserito nel calendario del “Festival Internazionale Contrasti - Spring Edition” organizzato dall'associazione culturale Contrapunctum ETS, sotto la direzione artistica di Laura Cocco, ed è svolto in collaborazione con la Banda San Domenico Savio di Moneta.

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