Il personale del Corpo Forestale sta operando con interventi di spegnimento e bonifica nella pineta di Monti Russu e Litarroni, nel litorale di Aglientu. È il quarto giorno di operazioni nella zona interessata da un incendio che hai già cancellato una trentina di ettari di pineta e macchia mediterranea.

Sono state segnalate delle riaccensioni su superfici limitate, ma che impongono l’intervento delle squadre a terra per evitare qualsiasi rischio di ripresa del fuoco. Nei punti dove non è possibile operare a terra, sta intervenendo l’elicottero del corpo Forestale con numerosi lanci.

Il direttore dell’ispettorato Forestale di Tempio, Giannicola Zuccarelli, ha confermato che la zona è monitorata 24 ore su 24 e lo sarà per almeno una settimana. Gli incendi nelle pinete richiedono un’attività di controllo successiva alla conclusione delle operazioni di spegnimento. Il sito è comunque sotto stretta osservazione e lo sarà anche nei prossimi giorni.

Tutto il personale del corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Forestas, volontari dell’associazione di protezione civile, forze dell’ordine, è stato messo a dura prova durante le operazioni di spegnimento e bonifica a Monti Russu. La telecamera termica a infrarossi dei mezzi aerei utilizzati per i lanci a segnalato temperature superiori a 50° a terra nei punti dove si trovavano le persone. Anche gli indumenti degli operatori avevano una temperatura superiore ai 50 °C.

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