Più controlli sul territorio e una nuova figura a supporto della Polizia locale per contrastare discariche abusive e conferimenti irregolari. Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento che istituisce l'Ispettore ambientale comunale, con sette voti favorevoli e due contrari. Il provvedimento, composto da 13 articoli, è immediatamente eseguibile e non comporta effetti finanziari diretti per l'ente. L'obiettivo è rafforzare la tutela dell'ambiente, del suolo, del paesaggio, della salute pubblica e del decoro urbano. Gli ispettori controlleranno i conferimenti, monitoreranno le condizioni igienico-ambientali, segnaleranno situazioni di degrado o pericolo e svolgeranno attività di informazione rivolte a cittadini e imprese. Potranno inoltre effettuare rilievi fotografici e ispezioni in luoghi non privati e, se autorizzati, consultare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La nomina sarà disposta dal sindaco con decreto motivato. L'incarico, gratuito e rinnovabile, sarà affidato preferibilmente a dipendenti comunali o della società che gestisce il servizio di raccolta; in alternativa potranno essere scelti soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti. Gli ispettori non potranno applicare direttamente le sanzioni: rapporti e verbali saranno trasmessi alla Polizia locale, responsabile del procedimento, del contenzioso e dell'eventuale recupero coattivo. Con uno specifico provvedimento potranno assumere la qualifica di pubblico ufficiale.

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