Arzachena, parcheggio vicino alla spiaggia su prenotazioneFino al 31 agosto accesso con l’auto a Le Piscine riservando un posto a partire da 72 ore prima dell’arrivo
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Fino al 31 agosto prossimo l'accesso in auto alla spiaggia Le Piscine, conosciuta anche come L'Ulticeddu, sarà consentito esclusivamente previa prenotazione del posto nel parcheggio comunale. L'iniziativa rientra nel progetto promosso dal Comune di Arzachena per favorire una fruizione più consapevole delle aree naturalistiche più delicate del territorio.
La misura, introdotta nel 2024, con una conferenza stampa in spiaggia, da parte dell'assessora al turismo, Claudia Giagoni, punta a ridurre l'impatto dell'eccessiva presenza di visitatori sulle coste, contrastare i fenomeni di erosione e garantire a residenti e turisti un'esperienza di qualità in uno dei tratti di litorale più suggestivi della zona.
Per raggiungere la spiaggia con l'auto sarà necessario prenotare il parcheggio a partire da 72 ore prima della data scelta, collegandosi al sito arzachenaspiagge.it e seguendo la procedura indicata. Una volta arrivati, gli utenti dovranno mostrare agli addetti il codice QR ricevuto al termine della prenotazione. È inoltre previsto il ritiro di un gadget legato alla campagna.
L'obiettivo dell'amministrazione è diffondere un messaggio di sostenibilità e responsabilità, invitando cittadini e visitatori a contribuire alla tutela del patrimonio ambientale di Arzachena. Per informazioni o assistenza nelle prenotazioni è possibile contattare l'Ufficio Turismo.