Dare voce ai giovani partendo dalle loro proposte ed esigenze più profonde. In quest’ottica di ascolto il Comune di Budoni, nell’ambito delle sue politiche giovanili, organizza per venerdì 1 dicembre l’incontro dibattito “Vivere insieme, vivere nella speranza”, che avrà luogo presso il teatro comunale Andrea Parodi alle 18.30.

Con questa iniziativa l’Amministrazione gallurese tende la mano verso i suoi ragazzi e apre un canale di ascolto che dà il via ad una sinergia di intenti, proposte, esigenze e idee da mettere in atto per andare incontro ad una fascia di età molto delicata. Un punto di partenza verso la creazione di politiche giovanili mirate e cucite su misura in base alle necessità dei giovani budonesi.

All’incontro interverrà la prof.ssa Liliana Lorettu, ex Direttrice della Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Sassari, che terrà un incontro-dibattito dal titolo “Vivere insieme, vivere nella speranza” in cui affronterà con i giovani di Budoni le differenti problematiche legate all’età dello sviluppo.

“Sono giovane ma non dipendo” è invece il titolo del secondo intervento, a cura del dottor Paolo Milia, Responsabile facente funzione del SERD di Sassari, in servizio presso la Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Sassari e autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Due vere e proprie eccellenze in ambito psichiatrico che si metteranno a disposizione dei ragazzi per guidarli e dare loro una voce.

Nel corso della pomeriggio verrà inoltre distribuita una scheda conoscitiva predisposta dal Comune per intercettare il grado di interesse dei giovani verso alcune iniziative, totalmente gratuite, che il settore Politiche giovanili intende mettere in atto a breve; un'indagine conoscitiva il cui focus saranno le proposte che arriveranno proprio dai giovani del paese. Infine verrà presentato alla cittadinanza il Progetto Giovani2030, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Si tratta di un portale dinamico, sempre aggiornato e in continua evoluzione, che nasce per fornire ai ragazzi una bussola per conoscere il presente e orientarsi nel futuro, spaziando tra formazione, volontariato, orientamento al lavoro, iniziative internazionali, agevolazioni ed incentivi. Una vetrina sempre aggiornata sulle iniziative di Istituzioni Pubbliche, Università, Enti del terzo settore, Associazioni e Community di ragazze e ragazzi. Giovani2030 racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere per crescere. È un luogo partecipativo a cui è affiliata anche la Carta Giovani Nazionale (scaricabile dall’app IO) pensata per offrire ai giovani un aiuto nelle piccole e grandi scelte della vita, con una serie di sconti e agevolazioni su prodotti, esperienze, manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento, e anche su attività di orientamento professionale.

© Riproduzione riservata