«Ecco uno degli scempi che potrebbero esserci in mare». Parole del sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, che è andato a spulciare le carte dei progetti dei parchi eolici offshore che sono stati presentati al ministero della Sicurezza energetica e dell’Ambiente, pensati nelle acque della Sardegna.

Uno, in particolare, ha attirato la sua attenzione. Il Sardegna 2, proposto dalla Renexia, che vorrebbe realizzare anche in Sardegna 1: 92 pale galleggianti in tutto davanti al Golfo degli Angeli. Tra i tanti documenti ci sono anche le simulazioni fotografiche. In una le pale sono ben visibili all’orizzonte da una delle perle del litorale del Sarrabus, Cala Caterina.

La localizzazione dei parchi: sarebbero visibili anche da Villasimius

«Questo è uno degli scempi», sottolinea il sindaco, «perché tutta la Sardegna sarà circondata dai parchi eolici. Che poi chiamare “parco” un ammasso di acciaio e quantomeno sarcastico».

Dessì dichiara di non essere «certo contro le rinnovabili, ma mi viene da chiedermi: perché queste società non investono nel fotovoltaico sulle nostre case e guadagnano dalla corrente che rimane in esubero dopo quelle che sono le necessità di tutti i cittadini?».

