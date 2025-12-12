Prende il via La Comunità del buon Gusto, progetto di coesione sociale organizzato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini in collaborazione con l’Accademia del Buon Gusto, e sostenuto dal Comune di Quartu, nello specifico dall’assessorato alle Politiche sociali. L’iniziativa propone un corso professionalizzante di cucina rivolto ai residenti della città, con particolare attenzione alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

Il percorso formativo, strutturato in 72 ore complessive, integra laboratori per il rafforzamento delle competenze trasversali, lezioni teoriche e attività pratiche in cucina. A guidare i partecipanti saranno chef professionisti, pronti a condividere tecniche, conoscenze e segreti del mestiere. Un’occasione preziosa per avvicinarsi a una professione sempre più richiesta dal mercato del lavoro.

“Il progetto”, spiegano dal Comune, "mira inoltre a offrire opportunità di riscatto sociale, prevenendo e contrastando comportamenti a rischio e creando occasioni di crescita personale, inclusione e autonomia. Accanto alla formazione tecnica, il corso favorisce anche il miglioramento dell’occupabilità, sostenendo l’ingresso nel mondo del lavoro e, dove possibile, la nascita di nuove iniziative imprenditoriali”. Le domande di iscrizione al progetto di coesione sociale possono essere mandate tramite mail entro il 31 dicembre agli indirizzi indicati nel sito del Comune.

