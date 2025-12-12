Arzachena festeggia Santa Lucia, tra fede e tradizioneLe celebrazioni in programma sabato 13 dicembre
Sabato 13 dicembre Arzachena rinnova uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio con la celebrazione di Santa Lucia, figura simbolo di luce, speranza e protezione della vista. La festa si svolge nella suggestiva chiesa di Santa Lucia, nel centro storico della cittadina, affacciata sull’omonimo bastione panoramico, luogo identitario per la comunità locale e punto d’incontro tra fede, tradizione e cultura.
Il programma prevede alle 18:00 la Messa, celebrata dal nuovo parroco, don Jacek Meczel.
Dalle 19:30 il Comitato Santa Lucia organizza la cena comunitaria con malloreddus al sugo di polpette e vino, mentre i Fidali 1986/2001 cureranno la preparazione delle frittelle artigianali, accompagnate da bibite, birra e cocktail.
Dalle 20:00 prenderà il via la serata musicale con Dalilah Sanna.
La chiesa di Santa Lucia fu edificata nei primi anni del Novecento a seguito di un voto popolare ed è stata per decenni riferimento religioso dei rioni storici del paese. La festa del 13 dicembre era tradizionalmente legata ai falò, alla preghiera comunitaria e alla condivisione del cibo, segnando uno dei momenti più intensi di avvicinamento al Natale. A rendere unico il complesso è la monumentale scalinata che conduce al sagrato nella quale, da alcuni a questa parte, trovano collocazione installazioni artistiche che, ogni anno, sviluppano tematiche diverse. L’opera del 2025, inaugurata l’11 aprile scorso, affronta quella della diversità e dell’inclusione, con figure umane e animali colorate che lanciano un messaggio di unità e fratellanza. Nella stessa chiesa, del resto, trova spazio anche la parrocchia ortodossa romena, che qui celebra le proprie funzioni, in una convivenza che è esempio pratico di ecumenismo e integrazione.