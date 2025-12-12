Una passeggiata aperta a tutti tra storia e memoria nella parte vecchia del cimitero comunale. quanto propone per domenica 14 dicembre Il "Comitato Studi Terralbesi" dalle ore 10 alle 12. Un itinerario insolito e suggestivo che unisce religiosità, cronaca e arte funeraria, offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire due secoli di memoria collettiva.

Il percorso sarà un vero excursus: dalle prime inumazioni a terra del Campo Santo Cristiano di “Su gutturinu de is sas strias” fino al cimitero di “Su cungiau de Triagus Boi”, nato dall’editto di Saint Cloud. Saranno raccontati i cambiamenti nelle pratiche funerarie e l’evoluzione delle sepolture, con il sorgere delle tombe di personalità benestanti, cittadini illustri e delle cappelle familiari che ancora oggi testimoniano tradizioni e identità locali.

A guidare i visitatori Gesuino Loi, Livio Mura, Alessandra Mura e Gabriele Espis. Iniziativa che si inserisce nel lavoro del Comitato per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Terralba, trasformando un luogo di silenzio e raccoglimento in spazio di conoscenza e riflessione.

