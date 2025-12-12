Le compagnie aeree snobbano l’Isola: continuità in tilt, posti esauritiOggi le offerte per il nuovo bando, ma il sistema non sarà rivoluzionato. Il modello Baleari resta un miraggio
La fusione dei tre aeroporti sardi resta una priorità per la Giunta Todde, anche se nella Finanziaria per ora non c’è traccia dei 30 milioni più volte annunciati.
Sullo sfondo una continuità territoriale che, sotto le feste, lascerà a terra molti potenziali passeggeri, ma anche il bando “Nuove rotte”, che avrebbe dovuto dare ossigeno all’economia sarda. Su 67 collegamenti messi a gara, solo per 8 sono arrivate offerte. Ma, per ora, non si farà nulla.
