Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica e responsabile del comitato tecnico-scientifico voluto dalla ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, oggi è a Cagliari per rilanciare la candidatura dell’Einstein Telescope in Sardegna.

«Sos Enattos a Lula è il sito ideale per la realizzazione di questa fondamentale struttura scientifica», dice il professore, che terrà una lectio magistralis sulle onde gravitazionali, nell’ambito del XIII simposio della comunità scientifica internazionale di ET riunita a un anno dalla costituzione di “ET collaboration”, che comprende oltre 1.400 studiosi, 80 unità di ricerca e 206 istituti in 23 Paesi.

