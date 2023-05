Pubblicato il bando europeo da 14 milioni di euro per lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’Einstein Telescope.

L’Italia è candidata ad ospitare il futuro rilevatore di onde gravitazionali in Sardegna, nella miniera dismessa di Sos Enattos a Lula. Il governo ha già stanziato 50 milioni del Pnrr. In competizione con Sos Enattos c’è il sito di Limburgo, nei Paesi Bassi.

La gara è stata bandita dalla Giunta Esecutiva dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che coordina il progetto ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium).

«Lo studio fornirà tutti gli elementi territoriali e costruttivi di sostegno alla candidatura della Sardegna a ospitare Einstein Telescope», ha detto Maria Marsella, responsabile del “WP6 Sustainable Design” del progetto ETIC.

«Un gruppo di lavoro multidisciplinare seguirà lo sviluppo delle soluzioni ingegneristiche - ha aggiunto - per garantire la compatibilità con i requisiti definiti dalla comunità scientifica e favorire l'applicazione di strategie sostenibili per l'ambiente e il territorio. I risultati permetteranno di ottimizzare la localizzazione, in superficie e in sotterranea, delle infrastrutture di ET nell'area di Sos Enattos».

Responsabile unico del bando di gara è Gaetano Schillaci: «Lo studio oggetto della gara – spiega – ha un alto livello di complessità e unicità, richiederà l’impegno di un’azienda con elevate competenze».

Saranno effettuati sondaggi e indagini funzionali sul sito sardo ed è previsto anche uno studio preliminare di impatto ambientale, sia per le opere in superficie che per quelle sotterranee.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al giorno 29 giugno 2023 alle ore 12.

La candidatura italiana del sito di Sos Enattos a ospitare l'Einstein Telescope sarà anche al centro dell'evento “Einstein Telescope: la grande infrastruttura di ricerca europea” in programma il 9 maggio a Cagliari. Fra gli interventi previsti, quello della ministra per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, in collegamento da remoto, quello del presidente della Regione Christian Solinas e una lettura magistrale sulle onde gravitazionali del Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, scelto come guida del comitato scientifico a sostegno della candidatura di Sos Enattos.

