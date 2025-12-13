L'emergenza della violenza di genere, oggi confrontata sul territorio del capoluogo anche da un prezioso presidio a supporto delle donne, siano esse etero- oppure omo-, e delle persone trans e nonbinarie. Il centro antiviolenza Lìberas ha tanto lavoro da fare, che necessita anche di ingenti spese: per questo, domenica sera a Su Tzirculu verrà lanciata una serata musicale per la raccolta fondi, che animerà il locale tra live e performance dalle 20 fino alle 24.

Il centro, fondato l'anno scorso dall'omonima associazione femminista e transfemminista e con sede a Pirri, gestisce il supporto alle vittime di violenza di genere in diverse forme, tra cui uno sportello d'ascolto aperto da lunedì a venerdì (dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18) con linea sempre attiva, oltre a colloqui individuali, consulenza legale, mediazione e sostegno alla genitorialità.

Attività che richiedono chiaramente i necessari fondi, per raccogliere i quali si sono mobilitati numerosi progetti e artisti per esibirsi dal vivo domani sera, al circolo di via Molise 58: i musicisti Cristina Lanzi e Fabrizio Lai, il duo acustico "Wood & Voice", la cantante Elena Nulchis, la coppia voce-chitarra di Francesca Corrias e Mauro Laconi, la pianista e cantautrice Veronica Mereu, la performance artist Claudia Aru e altri ancora, spesso incrociando le loro arti. La serata sarà inoltre occasione per Lìberas di fornire più informazioni al pubblico sulle proprie attività.

