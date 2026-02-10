Scontro tra Pd e M5S sull'energia. Potrebbe andare al centrodestra (Stefano Tunis?) la presidenza della commissione speciale sull’energia. Soluzione che piace ai democratici, molto meno ai pentastellati.

Intanto, sul fronte delle rinnovabili, vengono meno gli sbarramenti amministrativi che avevano fermato un progetto fotovoltaico da 8,1 megawatt previsto nella zona industriale di Pratosardo. Ne ha preso atto il Tar dopo che legge regionale che aveva bloccato gli impianti da fonti rinnovabili in Sardegna è stata dichiarata incostituzionale.

Il tutto mentre i comitati anti-speculazione attendono di essere convocati dal consiglio regionale e avvertono: «Nessuno tenti di disinnescare la Pratobello».

