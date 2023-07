Due rinvii e due flop: quarto buco nell’acqua del click day per gli operatori turistici sardi. Il sistema informatico della Regione fa flop ancora una volta: il tentativo per la presentazione delle domande per gli aiuti al sostegno dell’occupazione nel turismo per l'anno 2022 è andato a vuoto.

Gli operatori delle imprese turistiche, ancora una volta bloccati quando erano pronti a premere “invio” sulla piattaforma regionale, sono su tutte le furie. In molti hanno scritto all’assessora del Lavoro Ada Lai.

«Ancora una volta i sistemi della Regione Sardegna tradiscono gli imprenditori: nonostante l'ennesimo rinvio, non è stato possibile accedere ai sistemi del Sil Sardegna Lavoro - spiega Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi in attesa di capire come verrà risolto il problema -. Sembra chiaro che non solo il sistema del click day è inadatto alla gestione di bandi con numeri di partecipanti così elevati, ma lo stesso sistema informatico regionale non può sopportare il traffico da esso derivato».

Di più, Manca sottolinea anche «l’iniquità di un sistema che trasforma in una lotteria il sostegno alle imprese meritevoli di aver garantito l'occupazione dei propri addetti, in un momento di particolare difficoltà come questo».

