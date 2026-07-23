L’attivazione di un tavolo istituzionale e la predisposizione di un piano straordinario di potenziamento della rete elettrica regionale: è quanto chiede ANCI Sardegna in una lettera inviata ai vertici di E-Distribuzione, Terna e ARERA dopo i numerosi blackout che negli ultimi giorni hanno interessato decine di Comuni della Sardegna.

La nota è stata trasmessa, per conoscenza, anche alla Presidente della Regione, agli Assessori regionali, al Presidente del Consiglio regionale e al Direttore generale della Protezione Civile.

Nella lettera, ANCI Sardegna evidenzia come l’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’Isola abbia messo sotto forte pressione il sistema elettrico regionale, provocando interruzioni della fornitura che in diversi casi si sono protratte per molte ore, con pesanti ripercussioni su cittadini, turisti e attività economiche. Allo stesso tempo, l’Associazione sottolinea la necessità di affrontare il tema in una prospettiva strutturale, alla luce di eventi climatici estremi destinati a diventare sempre più frequenti.

«I cambiamenti climatici stanno modificando profondamente gli scenari nei quali operano le nostre infrastrutture – dichiara la Presidente di ANCI Sardegna, Daniela Falconi –. Eventi che fino a pochi anni fa potevano essere considerati eccezionali rischiano oggi di diventare sempre più frequenti. Per questo è necessario interrogarsi sulla capacità della rete elettrica di garantire continuità del servizio anche in condizioni estreme. Non possiamo limitarci a gestire le emergenze: servono investimenti strutturali e una pianificazione capace di rendere le reti resilienti rispetto ai nuovi scenari climatici. L’energia elettrica è oggi un’infrastruttura essenziale quanto l’acqua o le telecomunicazioni e la sua continuità rappresenta un diritto per cittadini, imprese e servizi pubblici».

Per ANCI Sardegna il tema non riguarda soltanto i disservizi registrati in questi giorni, ma la necessità di adeguare una delle principali infrastrutture strategiche della Sardegna ai cambiamenti climatici, attraverso una programmazione di lungo periodo e investimenti mirati.

«I sindaci – aggiunge il Presidente del Consiglio regionale di ANCI Sardegna, Francesco Spiga – sono il primo presidio delle comunità locali e, ogni volta che si verifica un blackout, sono chiamati a dare risposte ai cittadini, ad affrontare le criticità dei servizi essenziali e a gestire situazioni che spesso coinvolgono le fasce più fragili della popolazione. È quindi fondamentale costruire un rapporto stabile di confronto tra gestori della rete, Regione e sistema delle autonomie locali. La proposta di un tavolo istituzionale nasce proprio dall’esigenza di programmare insieme gli interventi e prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di queste situazioni.»

LA PROPOSTA – Nella lettera ANCI Sardegna propone l’istituzione di un tavolo permanente tra E-Distribuzione, Terna, Regione Autonoma della Sardegna, ARERA, Protezione Civile e ANCI Sardegna, con l’obiettivo di analizzare le criticità della rete elettrica regionale, condividere gli investimenti necessari per aumentarne la resilienza, definire un piano straordinario di potenziamento delle infrastrutture e rafforzare il coordinamento con i Comuni durante le emergenze.

«I Comuni stanno già facendo la loro parte – conclude ANCI Sardegna – investendo nella prevenzione degli incendi, nella protezione civile e nell’adattamento dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici. È indispensabile che anche le infrastrutture strategiche del Paese vengano adeguate ai nuovi scenari, attraverso una programmazione lungimirante e investimenti coerenti con le sfide che ci attendono. Le ondate di calore non possono più essere considerate eventi eccezionali. Ogni estate non può trasformarsi in una nuova emergenza elettrica.»

(Unioneonline/v.l.)

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