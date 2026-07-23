Truffe, raggiri e tentativi di estorcere denaro approfittando della fragilità di alcune persone. Reati contro i quali è cominciata un importante campagna di prevenzione, messa in atto dai carabinieri dell’Arma nel corso dei mesi di giugno e luglio, nelle città di Porto Torres, Sorso, Sennori e Stintino, nell’ambito delle normali iniziative istituzionali volte a rafforzare la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Si tratta di incontri informativi a favore delle comunità cittadine dei quattro comuni finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle truffe. I momenti formativi, rivolti in particolare alle categorie più esposte e prese di mira dai malintenzionati, sono diretti a diffondere indicazioni di cautela alla cittadinanza.

Le ultime sessioni si sono tenute a Porto Torres presso la Basilica di San Gavino, a Palmadula presso i locali circoli ricreativi e a Sorso presso la Chiesa di San Pantaleo. Al termine delle celebrazioni religiose o in momenti di aggregazione sociale, i Comandanti delle Stazioni locali dei carabinieri sono intervenuti per illustrare le più dmodalità operative adottate dai truffatori, fornendo consigli pratici e comportamentali per individuare tempestivamente le situazioni di rischio e sollecitare il tempestivo contatto con le forze dell'ordine tramite il numero unico di emergenza 112. E’ stato inoltre distribuito materiale informativo dedicato, costituito da opuscoli contenenti le principali raccomandazioni di prevenzione. La campagna di sensibilizzazione e prossimità dell’Arma proseguirà anche nei prossimi mesi sull’intero territorio della provincia, confermandosi tra le priorità istituzionali a salvaguardia delle categorie maggiormente vulnerabili. Tra i principali consigli: non aprire mai la porta agli sconosciuti, anche se dovessero presentarsi di persona o per telefono quali appartenenti alla Forze dell’Ordine e non effettuare mai bonifici bancari a sconosciuti.

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