Palazzo evacuato in via De Gasperi a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per un incendio sviluppatosi in una stanza al sesto piano.

I pompieri sono saliti con la scala aerea entrando da una finestra e con le bombole perché l'aria era satura di fumo. Non si registrano feriti. Sul posto anche il 118 e la polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento del 115.

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