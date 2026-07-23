Via libera da parte della Giunta comunale di Villaputzu alla variazione di bilancio per oltre mezzo milione di euro. Tra le voci principali del Peg 2026-2028 (piano esecutivo di gestione) figurano trecentomila euro per la manutenzione e il miglioramento della viabilità comunale, cinquantamila euro per interventi di valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico della Rete Natura 2000 e 141mila euro per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo.

Una parte significativa delle nuove risorse riguarda anche i servizi alla persona. Il Comune potrà inoltre contare su ulteriori finanziamenti per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, per lo sviluppo dei servizi sociali e per l’aumento dei posti negli asili nido.

Nel pacchetto di interventi trovano spazio anche iniziative legate alla promozione del territorio e alla sicurezza. La variazione infatti, come preannunciato dal sindaco Pierpaolo Piu durante l’ultimo Consiglio comunale, prevede quarantamila euro per il Festival delle Launeddas, appuntamento dedicato alla tradizione musicale sarda, e poco più di novemila euro per un progetto sulla sicurezza informatica rivolto ai giovani. Tra le altre modifiche figura anche l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione destinata a sostenere investimenti e spese previste, appunto, dal Comune.

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