Un arresto in piazza del Carmine a Cagliari, dove pochi giorni fa è stata istituita una "zona rossa” con maggiori controlli per mettere un freno al degrado.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un 25enne originario della Guinea, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, mentre i militari cercavano di identificarlo, ha opposto resistenza con spinte e calci provocando agli operanti lievi lesioni. Alla fine è stato immobilizzato e messo in sicurezza. Ora è trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio con rito direttissimo.



L’intervento, ricordano i carabinieri, «si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo già svolte in quell’area cittadina, particolarmente sensibile per la sicurezza pubblica e conferma l’efficacia delle recenti decisioni assunte in Prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che – in accordo con il Sindaco di Cagliari – ha stabilito di istituire a titolo sperimentale una zona a tutela rinforzata proprio nell’area di piazza del Carmine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare situazioni di degrado. La presenza costante delle pattuglie dell’Arma testimonia l’impegno nel garantire la tutela dei cittadini.

