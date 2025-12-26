Lanci di oggetti su case e macchine, poi arance e limoni contro la polizia.

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace sono intervenuti nella notte in Piazza San Michele dopo diverse e preoccupate chiamate arrivate al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di cittadini allarmati. Un gruppo di quattro giovani stava tirando oggetti contro abitazioni e auto in sosta.

Anche la gazzella dell’Arma è stata bersaglio del lancio di arance e limoni. Poi i responsabili, tutti giovani, sono scappati nelle vie vicine facendo perdere le proprie tracce. Nel corso della fuga hanno perso una bomba carta, un ordigno artigianale del peso di circa un chilogrammo messo in sicurezza e prelevato dal personale specializzato della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo.

Caccia ora ai giovani anche attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona.

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri stanno procedendo a un’attenta ricognizione del quartiere: un servizio straordinario di controllo del territorio che vede impegnate pattuglie delle Stazioni di Cagliari Sant’Avendrace, Villanova, Pirri e della Sezione Radiomobile, con il supporto aereo dell’elicottero dell’Arma, per intensificare la presenza sul territorio, cercare i responsabili del gesto e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

