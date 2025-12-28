«La Tari cresce, eccome se cresce». Giuseppe Farris ha atteso alcuni giorni per dire la sua, fuori dall’aula del consiglio comunale, sulle dichiarazioni del sindaco di Cagliari Massimo Zedda rilasciate a seguito dell’approvazione del bilancio dell’amministrazione: «Le tasse restano invariate», ha assicurato il primo cittadino riferendosi in particolare a quella sui rifiuti.

Dai banchi dell’opposizione il rappresentante di CiviCa24 parla addirittura di «Banda bassotti» che «festeggia il Natale».

Quella di Palazzo Bacaredda è stata una «manovra da oltre mezzo miliardo di euro», spiega Farris, «destinata a crescere in forza dei trasferimenti di Stato e Regione».

Sulle affermazioni di Zedda l’avvocato eletto alla guida della sua lista civica dice: «Come al solito ha confidato sulla circostanza che il consiglio comunale non si sarebbe messo a studiare le carte. E infatti, alcuni consiglieri, un paio addirittura di opposizione, come pappagalli, hanno ribadito il concetto».

In realtà, assicura Farris, la Tari cresce: «Nel 2025 pesava per 54.354.263 euro. Nel 2026 salirà a 61.950.176, con un aumento superiore al 15%. Nel 2027 il conto è di 70.072.206,76 euro, dunque con una crescita, rispetto al 2025, di oltre il 30%».

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata