Incendio questa sera in un appartamento al primo piano di una palazzina di viale Merello, a Cagliari.

Due inquilini sono stati salvati dai vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la chiamata giunta alla centrale operativa del comando di viale Marconi. Uno, un settantacinquenne, ha riportato delle ustioni, ma le sue condizioni non sono preoccupanti: è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.

Subito dopo aver domato il rogo gli uomini della squadra hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause: secondo una prima ipotesi le fiamme potrebbero essersi scatenate per un malfunzionamento dell’impianto a gas domestico, ma la dinamica è ancora tutta da verificare.

