Primi effetti della “zona rossa” istituita in piazza del Carmine a Cagliari: quattro persone sono state allontanate e una donna denunciata per resistenza e inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità.

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, affiancati dai quelli della Stazione di Stampace, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area recentemente individuata come zona a tutela rafforzata, in attuazione dell’ordinanza del Prefetto adottata dopo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Identificate diverse decine persone, e quattro di loro – tre uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 36 anni, originari del Pakistan, del Ghana, della Guinea e del Kenya, alcuni senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine – sono stati raggiunti da provvedimenti di allontanamento per comportamenti molesti e potenzialmente pericolosi per la collettività.

Tutte le operazioni si sono svolte nella massima tranquillità, fanno sapere le forze dell’ordine, tranne quando una 36enne residente in Gallura ha insultato e minacciato i militari, denudandosi e opponendo resistenza. La donna è stata bloccata e denunciata per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, nonché per atti osceni. Nonostante il provvedimento di allontanamento, poche ore più tardi è stata nuovamente sorpresa in quella piazza, motivo per cui è stata denunciata per inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, «con l’obiettivo di consolidare il senso di sicurezza e di presidiare in maniera efficace gli spazi urbani maggiormente frequentati dalla collettività».

