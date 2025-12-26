La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico che interesserà Cagliari e il Campidano dalla mezzanotte di venerdì fino alle 12 di sabato 27 dicembre 2025. L’allerta riguarda in particolare il territorio di Pirri, dove sono possibili piogge intense e temporali localizzati.

Il Comune di Cagliari ha indicato le strade in cui è fortemente sconsigliato parcheggiare, tra cui Balilla (dalla piazza Italia a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Chi non potrà spostare le auto potrà utilizzare il parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano, come misura preventiva contro possibili allagamenti.

Per informazioni è attivo il servizio Protezione civile del Comune di Cagliari ai numeri 070.6778306, 070.6776933, 070.6776953, 070.6777352 e 070.6776977 durante l’orario d’ufficio, mentre il Centro radio della Polizia Locale risponde 24 ore su 24 al numero 070.533533.

