Incidente con due feriti nel primo pomeriggio in viale Sant’Avendrace a Cagliari: un rider sarebbe stato colpito da un’auto finendo su una donna che stava attraversando la strada. La dinamica é in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

La donna si é sentita male poco dopo l’impatto ed é stata accompagnata al Brotzu con assegnato un codice rosso. Il 118 ha accompagnato anche il rider in ospedale al Santissima Trinità in codice giallo.

Per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire le eventualità responsabilità gli agenti della Muncipale verificheranno anche le immagine delle telecamere presenti in zona.

