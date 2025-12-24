Capodanno diffuso a Cagliari, ecco come cambia la viabilitàModifiche alla sosta e alla circolazione dei mezzi, tutto quello che c’è da sapere
In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2026, il Comune di Cagliari ha previsto modifiche straordinarie alla viabilità e alla sosta per assicurare lo svolgimento sicuro degli eventi in programma tra Largo Carlo Felice e il Bastione Santa Croce.
Di seguito le prescrizioni da rispettare, stabilite dalla relativa ordinanza dirigenziale.
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell'1 gennaio 2026 in via Sassari (tratto piazza Del Carmine - corso Vittorio Emanuele); via Mameli (tratto via Sassari - Largo Carlo Felice); via Angioy; via Crispi; Largo Carlo Felice; piazza Yenne; via Roma lato portici (tratto Largo Carlo Felice - piazza Amendola); via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice - via Napoli); via Del Mercato Vecchio; via Sicilia (tratto via Baylle - via Napoli); via Dettori; via Savoia; piazzetta Savoia; via Baylle.
Divieto di transito, dalle 7 del 31 dicembre alle 16 dell'1 gennaio: via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice - via Napoli); via Del Mercato Vecchio; via Sicilia (tratto via Baylle - via Napoli); via Dettori; via Savoia; piazzetta Savoia; via Baylle. via Manno.
Divieto di transito, dalle 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia delle strade: via Sassari (tratto via Mameli - Corso Vittorio Emanuele); via Mameli (tratto via Sassari - Largo Carlo Felice); via Angioy; via Crispi; piazza Yenne; corso Vittorio Emanuele (tratto Largo Carlo Felice - via Maddalena).
Divieto di transito, dalle 14 del 31 dicembre alle 2 dell'1 gennaio: via Roma, lato portici (tratto Largo Carlo Felice - piazza Amendola).
Divieto di transito, dalle ore 21 del 30 dicembre alle ore 16 dell'1 gennaio: Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne.
Divieto di transito, dalle 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia della strada: Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da piazza Yenne a via Roma.
Direzione obbligatoria a sinistra in via Azuni, all'intersezione con via Santa Margherita dalle ore 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Inversione del senso di circolazione regolata dalla Polizia Locale in via Sassari (tratto via Mameli - piazza Del Carmine) con senso di percorrenza da via Mameli a piazza Del Carmine, dalle ore 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra in via Mameli, all'intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra in via Malta, all'intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Divieto di sosta con rimozione forzata sul ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre alle ore 16 dell'1 gennaio in via Santa Croce.
Divieto di transito, dalle ore 16 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia della strada in via Santa Croce.
Direzione obbligatoria diritto, in via Dei Genovesi, all'intersezione con la via Santa Croce, dalle ore 16 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Senso vietato in via Dei Genovesi, all'intersezione con via Porcell, dalle ore 16 del 31 dicembre sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio in via De Candia. In via De Candia anche divieto di transito, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio.
Direzione obbligatoria a destra in via La Marmora, all'intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio.
Direzione obbligatoria diritto in via Bastione Santa Caterina, all'intersezione con via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 6 dell'1 gennaio.
Le cittadine e i cittadini – ricorda il Comune – «sono invitati a programmare gli spostamenti con anticipo e a privilegiare i mezzi pubblici o la mobilità sostenibile».
