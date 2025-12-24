Cagliari, la circoscrizione di viale Sant’Avendrace ancora chiusa: l’appello dell’ex presidente Tocco per la riapertura«Assurdo che tante persone debbano girovagare per trovare un ufficio di città, con appuntamenti che richiedono anche mesi»
Qualcosa inizia a smuoversi, ma da diversi anni il quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari è senza una circoscrizione. Una situazione che ha messo in difficoltà numerosi residenti, costretti a rivolgersi ad altri uffici comunali con non pochi disagi.
Edoardo Tocco, ex presidente della circoscrizione e consigliere comunale ha esposto la problematica: «La circoscrizione di S.Avendrace è storia del quartiere: tenerla chiusa da tanti anni significa non avere più un punto di riferimento in zona. È assurdo che tante persone debbano girovagare per trovare un ufficio di città, con appuntamenti che richiedono anche mesi. Serve dare una svolta decisiva, è dalla scorsa consigliatura che sto pressando per la riapertura, ma con poco personale è difficile».
«In aula - continua Tocco - ho chiesto più volte di risolvere la situazione che affligge i residenti. È sempre stato un punto di riferimento. Adesso chiedo fortemente che venga ripresa la sua attività, inoltre si spera in nuove assunzioni. Serve ripartire con urgenza, potrebbero esserci novità a breve».